Новосибирская журналистка обжалует заключение в «обезьянник» за дебош на выборах

Задержанная подчеркивает, что в здании школы, где проходили выборы, не ругалась, а видео с улицы не может быть доказательством нарушения на избирательном участке.

16 сентября стало известно, что за пьяный дебош на избирательном участке на минувших выходных административному аресту подверглась жительница Новосибирска. В эксклюзивном интервью Сиб.фм Наталья Коробицина рассказала о деталях задержания, а также о своем твердом решении – обжаловать заключение.

Сибирячка рассказала, что приехала голосовать на избирательный участок в школу №176, но ее не пустили, сославшись на якобы пьяный вид и несоответствие ее политических взглядов мнению школьных учителей. Произошел конфликт, вызвали полицию, составили протокол о мелком хулиганстве (якобы нецензурная брань в помещении).

В суде женщина просила запросить видео с камер, но судья, рассмотрев предоставленный диск с уличной съемкой, вынес решение о двух сутках административного ареста, добавив неоплаченный штраф за предыдущее административное нарушение Коробициной.

Наталья Коробицина утверждает, что в помещении не ругалась, а видео с улицы не может быть доказательством нарушения на избирательном участке. Журналистка собирается обжаловать решение суда в областном суде и вызвать свидетелей, подчеркивая, что ей не дали реализовать свое конституционное право на голосование, а ее бюллетень не был учтен. Считает, что ее развернули из-за политических взглядов.

«Меня задержали и предложили два варианта суда: по конференц-связи из отделения полиции или личное присутствие в суде, но с доставкой пешком в наручниках от отделения до суда, так как нет машины. Я выбрала конференц-связь, чтобы не идти пешком, но потом пожалела, так как качество связи было очень плохое: плохо видно и слышно судью. Видеозапись с правонарушением тоже была плохого качества», — подчеркнула журналистка.

Сибирячка также возмущена тем, что задержанным грозят путешествием пешком в зал суда.