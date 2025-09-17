Новосибирские врачи удалили личинок овода из головы ребенка

В Новосибирской области врачи городской детской больницы скорой помощи провели успешную операцию годовалому ребёнку.

Малышу удалили восемь личинок овечьего овода, которые были извлечены из кожи головы. По информации пресс-службы регионального Минздрава, маленький пациент уже чувствует себя хорошо и был выписан домой.

Как пояснил хирург Денис Щетинин, подобные инциденты являются редкостью, однако периодически фиксируются в городской черте, чаще всего в летний и осенний периоды. Самка овода кусает кожу, оставляя в месте укуса яйца. На этом месте образуется характерная шишка с небольшим отверстием. Личинки выделяют особое обезболивающее вещество, поэтому основной дискомфорт для ребёнка выражается лишь в лёгком зуде, а не в боли.

Операция по извлечению паразитов проводилась под общим наркозом. После процедуры все ранки обработали, и, по словам медиков, при регулярном использовании антисептиков они полностью заживают в течение недели.

Эпидемиолог Лариса Сенцова добавила, что оводы обычно обитают вблизи водоёмов, в парковых зонах и на дачных участках. Специалист отметила, что, хотя сами личинки не несут серьёзной угрозы здоровью, их расчёсывание может привести к попаданию инфекции и последующему воспалению.