Новосибирский сирота отсудил у чиновников 2,8 миллиона, но денег не получил

Администрация города Барабинска не исполняет решение суда в пользу сироты Кирилла Титкова. Чиновников обязали выплатить ему 2,8 миллиона рублей в июне этого года. Решение не было оспорено и вступило в силу 2 августа, но денег истец не получил до сих пор. Об этом Титков рассказал Сиб.фм 17 сентября.

«Мы направили исполнительный лист судебным приставам. Они не могут дать ответа, когда будут взысканы деньги. При этом в самой администрации Барабинска говорят, что денег в бюджете нет, будут запрашивать ассигнования на следующий год», — говорит Титков.

Кирилл никогда не знал своего отца, а мать потерял в пятилетнем возрасте. После окончания интерната для сирот он попал в ветхий барк на улице Песчаной в Барабинске. Дом признали аварийным в 2017-ом году и обещали расселить до ноября 2020 года. Но этот срок нарушен почти на пять лет.

Прокуратура признала жалобу Титкова на бездействие администрации Барабинска обоснованной и помогла ему составить иск о понуждении выплатить сироте компенсацию за изымаемые в муниципальную собственность квадратные метры (это обязательно перед расселением из приватизированного жилья). Независимая экспертиза оценила сумму компенсации в 2,2 миллиона рублей. Администрация посчитала эту сумму завышенной, но по решению суда она выросла до 2,8 миллионов.

Сиб.фм попросил руководство Барабинска объяснить, почему решение суда до сих пор не исполнено. Глава администрации Роман Бобров проигнорировал звонки и сообщения в мессенджере. Также поступил председатель городского совета депутатов Сергей Иванов. Первый замглавы администрации Вячеслав Шульгин посоветовал журналисту направить запрос на почту.

Представлявший интересы Кирилла Титкова в суде юрист признает: формально администрация Барабинска не нарушает закон в силу особенностей бюджетной политики.

«Поскольку деньги взыскиваются с бюджета, в таком случае действует особая процедура. Администрация вправе направить письмо о невозможности исполнить решение суда в связи с отсутствием средств в бюджете. Предположу, что так оно и было. В таком случае администрация запрашивает у федерального бюджета дополнительные ассигнования. На решение этого вопроса дается срок вплоть до года. В данном случае исполнение решения суда будет затягиваться, но на законных основаниях», — признает юрист.

