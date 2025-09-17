82.76% -1.2
сегодня 06:00
общество

Новосибирцам могут продлить оплачиваемый отпуск до срока в 35 дней

В Государственной Думе РФ выдвинута инициатива об увеличении продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска для россиян.

Согласно законопроекту, его минимальная длительность может быть расширена с действующих 28 до 35 календарных дней. Соответствующая информация была распространена агентством ТАСС. Об этом также пишет издание "BFM-Новосибирск".

Авторы инициативы связывают её необходимость с современными реалиями трудовой деятельности. Как заявил депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Новичков, такая мера стала особенно актуальной на фоне растущего уровня стресса и значительного повышения интенсивности работы.

Парламентарий пояснил, что ранее установленной нормы в 28 дней уже недостаточно для полноценного восстановления сил и поддержания работоспособности сотрудников. Он подчеркнул, что потребность в более длительном отдыхе является универсальной для всех категорий трудящихся: как для молодых специалистов и работников среднего возраста, так и для граждан предпенсионного возраста.

Денис Дычаковский
Журналист

