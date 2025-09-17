Новосибирцев предупредили о возможном повышении утильсбора до 10 млн для мощных авто

С 1 ноября 2025 года в России могут кардинально измениться правила расчёта утилизационного сбора для новых легковых автомобилей (категория М1).

Соответствующий проект постановления разработан Минпромторгом. Инициатива призвана модернизировать действующую систему, которая сейчас учитывает только объём двигателя и не отражает реальную ситуацию на рынке, где растёт популярность мощных гибридов, электрокаров и моделей с турбированными двигателями небольшого объёма.

Согласно новому подходу, расчёт будет производиться по двум параметрам. Базовая ставка останется привязанной к типу и литражу двигателя, но к ней будет применяться повышающий коэффициент в зависимости от мощности автомобиля по прогрессивной шкале. При этом для большинства рядовых автовладельцев, чьи машины имеют мощность до 160 лошадиных сил, льготы сохранятся. По данным ведомства, на такие автомобили приходится около 88% всего автопарка страны, а на Дальнем Востоке — более 95%.

Наиболее серьёзное увеличение нагрузки ожидает владельцев мощных и премиальных автомобилей. Так, для нового Geely Monjaro (238 л.с.) сбор с ноября 2025 года составит 952 тысячи рублей против нынешних 3,4 тысячи, а к 2030 году вырастет до 1,673 млн рублей. Для гибридного Lixiang L7 (197 л.с.) платеж подскочит до 1,828 млн рублей, а для электрокара Zeekr 001 (225 л.с.) — до 2,166 млн рублей. Максимальный рост почувствуют покупатели люксовых брендов: сбор для новых Bentley или Rolls-Royce может достичь 6,708 млн рублей, а для машин старше трёх лет — 10,081 млн рублей.

Эксперты предполагают, что нововведения приведут к значительному удорожанию мощных и премиальных моделей на рынке. Однако одновременно они должны поспособствовать «обелению» рынка и сокращению объёмов коммерческого импорта, который часто осуществляется под видом личного пользования для ухода от повышенных платежей. Важно, что новые правила не будут иметь обратной силы и не затронут автомобили, на которые утильсбор был уплачен по старой схеме до ноября 2025 года.