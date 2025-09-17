Осенний чекап: врач назвал лучшее время для проверки здоровья

Многие россияне откладывают визит к врачу до появления тревожных симптомов, считая ежегодную диспансеризацию лишней тратой времени.

Однако, как утверждает доктор медицинских наук Дмитрий Еделев, осень — идеальное время для комплексной проверки организма, которая может стать лучшей инвестицией в будущее. Об этом он рассказал в беседе с Общественной службой новостей.

По словам эксперта, главная опасность заключается в том, что многие серьезные заболевания, включая онкологию, на ранних стадиях протекают бессимптомно. Регулярный медицинский осмотр позволяет выявить риски и обнаружить проблемы на обратимой стадии.

«Идеальное время для диспансеризации — это осень. После отпусков, активного солнца и возможных перееданий полезно проверить состояние организма и подготовиться к сезону простуд», — подчеркнул Еделев.

Программа обследования зависит от возраста. Для молодежи до 30 лет достаточно базового набора анализов и осмотров. После 35 лет врачи уже целенаправленно ищут ранние признаки серьезных болезней. А для людей старше 45 лет чекап становится инструментом контроля и коррекции возрастных изменений.

Сегодня россиянам доступны два пути: бесплатная диспансеризация по ОМС и платные обследования в частных клиниках. По мнению доктора Еделева, идеальная стратегия — это их грамотное сочетание.

«Многие используют гибридный подход. Начинают с бесплатного минимума в государственной поликлинике, а уже для углубленной диагностики, консультаций узких специалистов или получения второго мнения обращаются в частные центры. Это позволяет сэкономить и получить максимально полную картину здоровья», — пояснил он.

Врач призвал не откладывать заботу о себе и уже этой осенью записаться на прием к терапевту, который составит индивидуальный план обследования. «Ваше будущее “я” скажет вам спасибо», — заключил эксперт.