Прокуратура проверила стоянки для яхт под Новосибирском

Нашлись незарегистрированные суда, владельцам предстоит ответить перед законом.

В Новосибирской области транспортная прокуратура провела инспекцию причалов для небольших судов, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения.

Согласно информации, предоставленной Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, новосибирским подразделением ведомства была проведена проверка деятельности 20 организаций, являющихся владельцами стоянок для маломерного флота. В ходе проверки установлено, что при эксплуатации объектов владельцы допускают недостатки в контроле за отправлением судов в плавание и их прибытием на базу, а также не предоставляют информацию о текущих погодных условиях.

Кроме того, выяснилось, что не все причалы укомплектованы средствами оперативного пожаротушения, пунктами спасения и информационными щитами. На десяти объектах были обнаружены незарегистрированные плавсредства.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой были вынесены предписания владельцам. В отношении ответственных должностных лиц были инициированы административные дела по статье 11.12 Кодекса об административных правонарушениях РФ (нарушение правил использования баз (сооружений) для стоянки маломерных судов). Санкция по данной статье предусматривает административный штраф в размере от 500 до 1000 рублей.