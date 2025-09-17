Рабочий поселок Линево под Новосибирском лишился главы после выборов

Утративший доверие губернатора Дмитрий Грушевой выиграл на выборах в Совет депутатов Линево, теперь его место в качестве руководителя населенного пункта свободно.

Дмитрий Грушевой, ранее лишившийся доверия губернатора, одержал победу на выборах в Совет депутатов рабочего поселка Линево. На этой неделе, в связи с избранием в Совет депутатов, Грушевой оставил пост главы Линево. Официально, его уход с должности руководителя администрации произошел в понедельник, 15 сентября. Об этом пишет "Весь Искитим".

В приемной администрации поселка сообщили изданию «Весь Искитим», что в настоящее время обязанности главы остаются нераспределенными, а кабинет руководителя пустует. Временный исполняющий обязанности будет назначен в ближайшие дни по распоряжению губернатора.

Представители приемной подчеркнули, что, несмотря на отсутствие главы, администрация функционирует в обычном режиме, и все текущие вопросы продолжают решаться.

Важно отметить, что на этой неделе в Линево проводится проверка Ростехнадзором готовности теплового хозяйства к отопительному периоду. Ранее проверяющие обнаружили значительное количество нарушений. Из-за недостаточной подготовки к зиме в рабочем поселке Линёво в конце августа был введен режим повышенной готовности, согласно постановлению районного главы Юрия Саблина.

Напомним, в мае 2025 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился в Искитимский районный суд с иском о досрочном прекращении полномочий главы Линево, Дмитрия Грушевого, в связи с утратой доверия. 20 июня суд подтвердил обоснованность обвинений в нарушении антикоррупционных норм и принял решение о прекращении полномочий Грушевого. Однако данное решение не вступило в законную силу из-за поданной апелляции.