Ремонт трассы «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» завершается в регионе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

«Дорога входит в состав региональной опорной дорожной сети, и является одной из самых загруженных магистралей, обеспечивая передвижение не менее трех тысяч автомобилей в сутки. В 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» дорожники ведут работы вблизи населенных пунктов Карпысак, Усть-Каменка и Владимировка. Завершение всех работ и открытие полноценного движения запланировано на октябрь 2025 года», – подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.



Работы на всех объектах подходят к концу, сейчас подрядчики занимаются верхним слоем дорожного покрытия. Параллельно ведутся работы по обустройству остановочных пунктов, тротуаров и восстановлению водопропускных труб. Все объекты ремонта будут сданы в срок. Контроль на всех этапах осуществляет минтранс региона.



Работы по ремонту будут продолжены в 2026 году. Уже разработан проект на ремонт очередного участка протяженностью 14,7 км в направлении Кузбасса.



Вместе с тем, продолжается масштабная реконструкция ключевого участка от границы г. Новосибирска до соединения со строящимся Восточным обходом. Работа идет с опережением графика. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» В настоящее время основные усилия сконцентрированы на втором пусковом комплексе. Протяженность участка составляет 1,5 км. На 2025 год в перечне ключевых задач – установка шумозащитных экранов, барьерных и перильных ограждений, устройство водоотвода.



В октябре 2024 года был заключен еще один контракт со сроком сдачи в октябре 2027 года по реконструкции третьего пускового комплекса протяженностью 1,9 км. В рамках контракта уже выполнена часть работ по фрезерованию старого покрытия и разборке основания.



Национальный проект «Инфраструктура для жизни» стартовал в 2025 году и направлен на улучшение качества жизни через модернизацию жилья, дорог и коммунальной инфраструктуры. Ключевая цель – повысить качество среды для жизни в опорных населённых пунктах региона на 30 % к 2030 году и на 60 % к 2036 году. В 2025 году в рамках проекта запланированы работы на 103 дорожных объектах в Новосибирской области – это 255,75 км автомобильных дорог и 958,8 погонных метров искусственных сооружений. На данный момент уложено 1,93 млн кв. м верхних слоёв дорожной одежды из 2,221 млн кв. м (более 87 %).