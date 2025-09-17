82.76% -1.2
сегодня 16:55
общество

«Справедливороссы» определились с составом фракции в новосибирском Заксобрании

Фото: телеграм-канал Александра Аксененко
Четверо представителей «Справедливой России – За правду» были избраны в Законодательное собрание Новосибирской области.

Каждый из них прошёл в парламент благодаря серьёзной работе и поддержке избирателей, заявил глава фракции в регионе Александр Аксёненко.

Владислав Плотников одержал победу в одномандатном округе Советского района Новосибирска.

Роман Сивак, действуя как координатор регионального Центра защиты прав граждан, провёл десятки встреч с жителями, оказывая им юридическую поддержку и собирая наказы. Он публично отстаивал позицию социалистов по ключевым проблемам: росту цен и тарифов, а также ситуации с мигрантами, отметил Аксёненко.

Руслан Колник, ветеран спецоперации и других военных конфликтов, не только защищал страну с оружием в руках, но и координировал помощь участникам СВО и их семьям, а также "вёл работу по патриотическому воспитанию молодёжи", подчеркнул глава партии в регионе.

Константин Терещенко значительно укрепил позиции партии в Куйбышевско-Барабинской агломерации, продолжил он. Под его руководством территориальная группа СРЗП показала лучший результат в регионе, что и обеспечило ему депутатский мандат на следующие годы.

Александр Аксёненко отметил, что он надеется, что в Заксобрании эта команда будет достойно представлять интересы всех жителей области, "отстаивая социалистические идеалы и расширение социальной помощи".

Три кандидата при этом прошли по партийным спискам, а Плотников выиграл выборы на одномандатном округе.

Ранее Сиб.фм писал о том, что «Справедливая Россия» обошла «Единую Россию» в Барабинске под Новосибирском.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Денис Дычаковский
Журналист

