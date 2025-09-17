82.76% -1.2
сегодня 13:30
общество
Страсть Аргентины на сцене: легендарное шоу «FREEDOM» пройдёт в Новосибирске

Фото ИП Виганд Е.С.
В Новосибирске 7 октября на сцене кинотеатра имени Маяковского состоится выступление всемирно известного аргентинского коллектива Los Potros Malambo с новой программой «FREEDOM».

Фото Страсть Аргентины на сцене: легендарное шоу «FREEDOM» пройдёт в Новосибирске 2

Для зрителей это уникальный шанс погрузиться в атмосферу настоящей Аргентины и стать свидетелем танцевального искусства высшего уровня.

Фото Страсть Аргентины на сцене: легендарное шоу «FREEDOM» пройдёт в Новосибирске 3

В новой программе «FREEDOM» покажет совершенно новое хореографическое решение, где традиции встречаются с инновациями. Двенадцать профессиональных танцоров очаруют гостей идеальной синхронностью. Зрителей ждут виртуозное жонглирование боласами (традиционным метательным оружием), завораживающее сапатео (ритмичный стук каблуков), а также уникальное сочетание фламенко, танго и современных ритмом.

Фото Страсть Аргентины на сцене: легендарное шоу «FREEDOM» пройдёт в Новосибирске 4

Особенностью шоу станет живая музыка — аутентичное звучание барабанов, гитар и народных инструментов в сопровождении современных визуальных эффектов создаст полное погружение в культуру Аргентины. Это представление станет настоящим праздником для ценителей высокой культуры и этнического искусства, для тех, кто хочет зарядиться невероятной энергией и получить незабываемые впечатления.

Фото Страсть Аргентины на сцене: легендарное шоу «FREEDOM» пройдёт в Новосибирске 5

Ансамбль Los Potros Malambo был основан братьями Гарделья более 20 лет назад и признан лучшим в мире в стиле маламбо — традиционном мужском танце аргентинских гаучо. За годы существования коллектив покорил сцены 25 стран мира, артисты гастролировали во многих европейских странах: в Италии, Германии, Франции, Чили, произвели фурор в Китае и США, неоднократно бывали в России, Беларуси.

Фото Страсть Аргентины на сцене: легендарное шоу «FREEDOM» пройдёт в Новосибирске 6

Искусство ансамбля получило признание таких звезд, как Дженнифер Лопес и Cirque du Soleil.

Фото Страсть Аргентины на сцене: легендарное шоу «FREEDOM» пройдёт в Новосибирске 7

Фото Страсть Аргентины на сцене: легендарное шоу «FREEDOM» пройдёт в Новосибирске 8

Дата: 7 октября 2025 года. Время: 19:00

Шоу рекомендовано для семейного просмотра (12+).

Билеты уже в продаже на сайте.

Los Potros Malambo дарят не просто танец — они дарят свободу выражения, страсть и пульс Аргентины прямо на сцене! Вы сможете прочувствовать всю живость танцевального искусства и наполнить себя невероятными эмоциями!

Не упустите шанс увидеть завораживающее шоу!

Реклама ИП Виганд Е.С. ИНН 540423866907 Erid:2W5zFJubcT2

Галина Дидан
Журналист

