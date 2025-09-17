Суд взыскал 6,5 млн с чиновницы Росимущества Новосибирской области

Октябрьский районный суд обязал сотрудницу Территориального Управления Росимущества Новосибирской области Анастасию Жукову выплатить в бюджет 6,5 миллиона рублей. Солидарную ответственность возложили и на ее мужа, об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции» во «ВКонтакте» 17 сентября.

Согласно материалам суда, Жукова работала старшим специалистом отдела информационного обеспечения. Она допустили многочисленные нарушения при декларации доходов и нарушила требования к служебному поведению. Каких-либо иных должностных преступлений в релизе суда не приведено.

Прокурор подал к Жуковой и ее мужу иск на 6,5 миллионов рублей, суд эти требований удовлетворил. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее по иску прокурора в доход государства было обращено имущество бывшего депутата в Новосибирской области.