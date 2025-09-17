Троих мигрантов Новосибирска выдворят из Новосибирска после проверки

Приезжие не имели при себе важных документов, однако трудились на территории региона и проживать в Октябрьском районе.

Сотрудники уголовного розыска и миграционной службы областного управления МВД, совместно с представителями Следственного комитета и администрации Октябрьского района, при поддержке спецназа Росгвардии, организовали оперативно-профилактическое мероприятие, нацеленное на соблюдение миграционных законов иностранными гражданами. В рамках мероприятия была проведена проверка иностранных граждан, проживающих в садовом некоммерческом товариществе «Труд», находящемся в Октябрьском районе Новосибирска.

В ходе проверки законности пребывания в России было проверено 30 иностранных граждан. В отношении троих были составлены административные протоколы по статье 18.8 части 1.1 КоАП РФ, касающейся нарушения иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию. В отношении нарушителей применили меру административного выдворения с территории России.

Одиннадцать человек привлечены к административной ответственности согласно статье 18.8 части 1 КоАП РФ за нарушение иностранными гражданами правил въезда в Российскую Федерацию.