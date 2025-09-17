82.76% -1.2
сегодня 16:07
общество

Участник проекта «Герои НовоСибири» подключился к проверке дорожно-строительных работ

В рамках реализации образовательного проекта «Герои НовоСибири» Сергей Трифанов принял участие в инспекционном выезде на объект дорожного ремонта в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Вместе с начальником управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Иваном Павловым и строительным контролем он оценил выполнение работ по ремонту моста через р. Вьюна в Колыванском районе.

«На всех этапах реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» привлекается независимый строительный контроль. Это позволяет повысить прозрачность проведения работ и своевременно предотвращать нарушения на объектах. Сегодня к нашей работе подключился Сергей Трифонов – участник проекта «Герои НовоСибири». Такие выезды позволяют глубже понять принципы нашей работы и цели национального проекта. Кроме того, есть возможность оценить ход работ на таких важных объектах, как этот мост», – подчеркнул Иван Павлов.

«С министерством транспорта работаем уже месяц, каждый выезд позволяет узнать что-то новое, лично оценить работу на объектах и понять специфику. На этом объекте подрядная организация сделала ремонт максимально качественно. Работа видна, в сроки уложились, все облагорожено. Вижу, что проезжающие машины не снижают скорость, как бывает на некоторых региональных объектах. Могу сказать, что качество в Новосибирской области достойное», – отметил Сергей Трифанов.

Мост через р. Вьюна расположен в одноименном селе Колыванского района на дороге «Новосибирск – Колывань – Томск». Трасса входит в опорную сеть дорог области, и обеспечивает связь между соседними регионами. Она также обеспечивает выезд для жителей почти полусотни населенных пунктов к Северному обходу и федеральным дорогам Р-254 «Иртыш» и Р-255 «Сибирь».

В рамках работ подрядчики выполнили ремонт опор, заменили балки пролетного строения, укрепили конусы насыпи и устроили систему водоотведения. Завершающим этапом стало устройство новой проезжей части. Гарантийный срок на выполненные работы составляет до восьми лет. По заключению независимого строительного контроля и приемочной комиссии, мост соответствует нормативным требованиям. Проведенный ремонт также оценил участник проекта «Герои НовоСибири».

0
