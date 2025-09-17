82.76% -1.2
сегодня 12:37
общество

Утративший доверие губернатора Грушевой победил на выборах в Искитиме

Фото со страницы Дмитрия Грушевого Вконтакте
Дмитрий Грушевой покинул пост главы поселка Линево и занялся обязанностями депутата.

В посёлке Линёво Искитимского района на выборах в местный Совет депутатов победил Дмитрий Грушевой, ранее отстранённый от должности главы посёлка решением суда из-за утраты доверия (нарушение антикоррупционного законодательства, недостоверные сведения в декларации о доходах супруги). Об этом сообщает «Весь Искитим».

Несмотря на это и на проблемы с теплоснабжением в посёлке в 2024 году, за Грушевого проголосовали 168 человек из 411 пришедших на участки в округе №4.

Явка составила около 30%. Грушевой уже подал заявление об отставке с поста главы посёлка. Ранее в мае 2025 губернатор Новосибирской области инициировал иск о его досрочной отставке, который был удовлетворен судом. В 2024 году в посёлке также возбуждено уголовное дело о хищении 116 млн рублей в МУП «Расчетно-кассовый центр р. п. Линево», был введен режим повышенной готовности из-за слабой подготовки к зиме.

Грушевой заявил, что будет отстаивать интересы поселка в статусе депутата местного Совета. На сайте администрации р.п. Линево он все еще значится главой.

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
