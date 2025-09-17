В кассе станции «Спортивная» в Новосибирске началась продажа коллекционного жетона

Коллекционеры, что называется, уже на низком старте.

В кассах станции "Спортивная" стартовала продажа памятного жетона, приуроченного к введению станции в эксплуатацию. Запуск "Спортивной" стал важной вехой для Новосибирска, поэтому городское метро решило отметить это событие выпуском первого в своей истории коллекционного жетона.

Общее количество жетонов ограничено и составляет 10 тысяч штук. Каждый жетон является сувенирным изделием и поставляется с открыткой, а также имеет уникальный номер. Повторный выпуск этой первой сувенирной серии новосибирского метро не планируется. Продажа жетонов будет осуществляться строго в порядке возрастания номеров: от 0001 до 9999, непосредственно в кассе метро "Спортивная".

В перспективе новосибирский метрополитен намерен издать серию коллекционных жетонов, которые, несомненно, привлекут внимание не только коллекционеров и жителей города, но и туристов.