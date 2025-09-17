В Новосибирске 17 сентября начинается отопительный сезон: список первых, кто получит тепло

С понедельника, 17 сентября, в Новосибирске начинается плановый процесс подключения тепла.

Поэтапный запуск отопления коснется всех районов города и продлится до 1 октября.

Первыми, с 17 по 19 сентября, тепло получат социально значимые объекты: детские сады, школы и медицинские учреждения. Подача тепла в жилые дома начнется также 19 сентября и будет осуществляться в четыре этапа, завершившись к 1 октября.

Для равномерного и безопасного запуска весь город разбит на зоны. После подключения каждой зоны управляющим компаниям потребуется время на настройку и регулировку внутридомовых систем. Важно, что вся регулировка должна быть завершена строго до 1 октября, независимо от даты подключения конкретного дома.

Подключение социальных объектов по районам будет осуществляться от всех ТЭЦ города (ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5), а также от районных котельных. Тепло подадут во все детские сады, школы и объекты здравоохранения, включая те из них, что расположены на первых этажах многоквартирных домов.

Подача тепла в жилой фонд будет проходить по следующему графику:

• 1 этап (19 сентября): ул. Котовского, Ватутина, Ясный Берег, Инская.

• 2 этап (22 сентября): ул. Блюхера, Ватутина, Кубановская.

• 3 этап (25 сентября): ул. Космическая, Вертковская, Колхидская.

• 4 этап (28 сентября): ул. Горская, Стартовая, К. Маркса, Спортивная.

Для удобства жителей в ближайшее время будет опубликована интерактивная карта, позволяющая в режиме реального времени отслеживать ход отопительного сезона.