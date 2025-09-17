82.76% -1.2
сегодня
17 сентября, 12:26
пробки
4/10
погода
+17°C
курсы валют
usd 82.83 | eur 97.89
сегодня 09:57
общество

В Новосибирске началось подключение школ и больниц к теплу

Фото: ru.freepik.com
В первые три дня к теплоснабжению будут подключены все социальные объекты, а с 19 сентября по 1 октября — жилые дома.

В первую очередь, в течение первых трёх дней отопление будет обеспечено для всех объектов социальной сферы. Затем, начиная с 19 сентября и заканчивая 1 октября, тепло начнет поступать в жилые дома.

По данным Сибирской генерирующей компании, подключение к теплу уже произошло в ряде дошкольных учреждений и больниц.

Стоит учитывать, что после подключения на каждом этапе управляющим компаниям понадобится время для завершения наладки и балансировки домовых систем отопления. Финальная настройка систем должна быть завершена к 1 октября, независимо от графика подключения.

Дарья Лапина
Журналист

