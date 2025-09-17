В Новосибирске началось подключение школ и больниц к теплу

В первые три дня к теплоснабжению будут подключены все социальные объекты, а с 19 сентября по 1 октября — жилые дома.

По данным Сибирской генерирующей компании, подключение к теплу уже произошло в ряде дошкольных учреждений и больниц.

Стоит учитывать, что после подключения на каждом этапе управляющим компаниям понадобится время для завершения наладки и балансировки домовых систем отопления. Финальная настройка систем должна быть завершена к 1 октября, независимо от графика подключения.