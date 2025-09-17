В Новосибирске спасли двухлетнего ребенка с горшком на голове

Помогли малышу и его обеспокоенным родителям сотрудники экипажа Вега-1.

Экипаж Вега-1 утром 19 сентября выезжал на улицу Адриана Лежена на помощь двухлетнему ребёнку, который надел пластиковый горшок на голову. Без каких-либо приспособлений, просто повернув горшок под нужным углом, спасатели сняли его с головы ребёнка.

Закончив работу, спасатели вернулись в машину и двинулись дальше, готовые к новым вызовам. Для них это был всего лишь рядовой выезд, но для маленького мальчика и его мамы – настоящее избавление от небольшой, но весьма неприятной проблемы.