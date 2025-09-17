82.76% -1.2
общество

В Новосибирске судом оштрафован фонд «ТАК-ТАК-ТАК»* на 300 тысяч рублей

Фонд не представил необходимые сведения о своей деятельности за третий квартал 2024 года в уполномоченный орган.

В Новосибирске судебная инстанция вынесла решение о привлечении к административной ответственности фонд «ТАК-ТАК-ТАК»*, занимающийся поддержкой развития медиакоммуникаций и правового просвещения, в связи с несоблюдением требований, предъявляемых к деятельности иностранных агентов. В результате, на фонд был наложен штраф в размере 300 тысяч рублей, о чем проинформировала пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Согласно предоставленной информации, причиной взыскания стало то, что фонд не предоставил в компетентные органы требуемую отчетность о своей работе за третий квартал 2024 года в установленные законодательством сроки.

"Судебным постановлением фонд был признан виновным в совершении данного административного правонарушения, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей", – отмечается в официальном сообщении.

*Фонд включен Министерством юстиции РФ в перечень иностранных агентов.

Дарья Лапина
Журналист

