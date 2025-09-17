82.76% -1.2
сегодня 08:57
общество

В Новосибирске возросло число отказов от прививок

Фото: Сиб.фм
В сентябре в новосибирских школах начали ставить прививки от гриппа, не все спешат их ставить.

В Новосибирске врачи обеспокоены ростом отказов от плановых прививок, особенно от гриппа. Доля отказников составляет 2-5%, но врачи считают ситуацию тревожной. Об этом пишет Infopro54 .

Причины видят в распространении недостоверной информации после пандемии, что привело к увеличению числа сомневающихся и противников вакцинации. Врачи отмечают, что многие родители нуждаются в разъяснениях и индивидуальном подходе к вакцинации. Эксперты также указывают на организованные антипрививочные кампании в интернете, направленные на подрыв доверия к вакцинации.

Врачи и ученые напоминают о важности вакцинации для благополучия населения и отмечают, что рост числа непривитых детей наблюдается в странах, затронутых кризисами.

В России национальный календарь прививок включает обязательные и рекомендуемые вакцины, и медицинское сообщество выступает за его расширение, например, включение вакцинации против менингококковой инфекции. Многие родители хотели бы видеть обязательной и прививку против клещевого энцефалита.

Дарья Лапина
Журналист

