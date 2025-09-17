82.76% -1.2
сегодня 07:17
общество

В Новосибирске задержали женщину, подозреваемую в теракте Транссиба

Фото: стоп-кадр из видео
По данным спецслужбы, в августе сибирячка изготовила по инструкциям противника самодельное взрывное устройство, заложила его на железнодорожных путях и привела в действие.

В Новосибирске сотрудники ФСБ произвели задержание россиянки, которую подозревают в совершении диверсии на Транссибирской магистрали по указанию киевских властей. Об этом информирует Центр общественных связей ФСБ.

Согласно официальному заявлению, задержанная, гражданка России 1974 года рождения, подозревается в причастности к подрыву участка Транссиба, расположенного в Забайкальском крае. Утверждается, что она действовала по заданию украинских спецслужб.

Спецслужба сообщает, что в августе месяце женщина, следуя указаниям, полученным от противника, самостоятельно собрала взрывное устройство. Затем она установила его на железнодорожных путях и произвела детонацию. Процесс взрыва был заснят ею на мобильный телефон, а видеозапись отправлена куратору в качестве подтверждения выполненной работы за обещанное вознаграждение в размере восьми тысяч долларов.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия". В настоящее время она находится под стражей. Ей может грозить тюремное заключение сроком до двадцати лет.

Кроме того, женщине предъявляются обвинения по статьям "Государственная измена" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Дарья Лапина
Журналист

