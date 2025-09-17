82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
17 сентября, 22:05
пробки
2/10
погода
+10.9°C
курсы валют
usd 82.99 | eur 98.29
82.76% -1.2
сегодня
17 сентября, 22:05
пробки
2/10
погода
+10.9°C
курсы валют
usd 82.99 | eur 98.29
сегодня 19:52
общество

В Новосибирске заработал Городской центр содействия специальной военной операции

Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске начал работу единый Городской центр, созданный для всесторонней поддержки специальной военной операции.

На его базе сконцентрированы ключевые направления помощи: от сбора гуманитарных грузов и подготовки добровольцев до организации обучающих курсов по тактической медицине и управлению беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Помимо работы, направленной непосредственно на армию, центр оказывает значительную поддержку семьям участников СВО. Для них доступны бесплатные юридические консультации, услуги психолога и помощь в решении широкого спектра социальных вопросов.

Как отмечают создатели, этот проект был реализован как универсальная площадка для консолидации усилий профессиональных военных, специалистов различного профиля и волонтёрского сообщества. Эта важная работа ведётся совместно с общественными организациями и активными жителями города, стремящимися внести свой вклад в общее дело.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.