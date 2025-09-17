В Новосибирской области на 100-м году жизни ушёл ветеран ВОВ Николай Живодеров

В администрации города Бердска сообщили о кончине почётного гражданина и участника Великой Отечественной войны Николая Петровича Живодерова.

Эта утрата стала большой потерей не только для города, но и для всего региона. Об этом пишет издание "Бердск-онлайн".

Николай Живодеров родился 14 февраля 1926 года. Ещё до достижения совершеннолетия, в декабре 1943 года, он был призван в ряды Красной Армии. Молодой боец служил в контрразведке «СМЕРШ», а завершающий этап его военного пути пришёлся на Дальневосточный фронт, где он в составе 94-й стрелковой дивизии принимал участие в боях против Японии в августе-сентябре 1945 года. На военной службе он оставался до октября 1950 года, после чего был уволен в запас.

Боевые заслуги ветерана были высоко оценены государством. За вклад в победу над Японией он был удостоен Ордена Отечественной войны II степени и медали «За победу над Японией». Также он получил личную благодарность от Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина за успешные боевые действия в районе города Хайлар.

Последние годы жизни Николай Петрович провёл в посёлке Листвянский Искитимского района, где жил вместе со своей внучкой Мариной Жуковой. По её воспоминаниям, ветеран был энергичным, жизнерадостным человеком с прекрасным чувством юмора. Он самостоятельно построил дачу и очень ценил время, проведённое в кругу семьи.

О тяжелых военных годах он рассказывал неохотно, лишь изредка делясь отдельными эпизодами, например, воспоминаниями о изнурительных переходах по безводной пустыне.

Администрация Бердска выразила соболезнования родным и близким. Память о Николае Петровиче Живодерове как о мужественном и преданном своей Родине человеке навсегда сохранится в сердцах земляков.