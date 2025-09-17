В Новосибирской области подвели благоустроительные итоги-2025

Ремонтируется 172 объекта, и более чем на 127 из них работы к данному моменту завершены.

В середине сентября в Новосибирской области подвели итоги летнего сезона, сообщив о завершении работ на более чем 127 из 172 ремонтируемых объектов. Особое внимание уделяется созданию и благоустройству общественных пространств. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

В частности, продолжается работа над сквером имени Юрия Бугакова, расширенным до 6 гектаров, который зонируют для разных возрастов. До конца октября планируется завершить благоустройство территории у памятника Глинке, включающее замену покрытий, установку освещения и малых архитектурных форм.

В Академгородке идёт благоустройство сквера на улице Демакова в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы, рассчитанные на два года, включают обустройство пешеходных дорожек, входных зон и установку павильона «Амбар». Завершение основного этапа запланировано на конец октября.

Также в планах создание набережной «Чемской берег» на улице Саввы Кожевникова. Подготовительные работы завершатся к октябрю, а к оформлению набережной приступят в 2026 году.