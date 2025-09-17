82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
17 сентября, 14:34
пробки
4/10
погода
+19.8°C
курсы валют
usd 82.83 | eur 97.89
82.76% -1.2
сегодня
17 сентября, 14:34
пробки
4/10
погода
+19.8°C
курсы валют
usd 82.83 | eur 97.89
сегодня 13:58
общество

В Новосибирской области подвели благоустроительные итоги-2025

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Ремонтируется 172 объекта, и более чем на 127 из них работы к данному моменту завершены.

В середине сентября в Новосибирской области подвели итоги летнего сезона, сообщив о завершении работ на более чем 127 из 172 ремонтируемых объектов. Особое внимание уделяется созданию и благоустройству общественных пространств. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

В частности, продолжается работа над сквером имени Юрия Бугакова, расширенным до 6 гектаров, который зонируют для разных возрастов. До конца октября планируется завершить благоустройство территории у памятника Глинке, включающее замену покрытий, установку освещения и малых архитектурных форм.

В Академгородке идёт благоустройство сквера на улице Демакова в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы, рассчитанные на два года, включают обустройство пешеходных дорожек, входных зон и установку павильона «Амбар». Завершение основного этапа запланировано на конец октября.

Также в планах создание набережной «Чемской берег» на улице Саввы Кожевникова. Подготовительные работы завершатся к октябрю, а к оформлению набережной приступят в 2026 году.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.