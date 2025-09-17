82.76% -1.2
сегодня 14:06
общество

Воспитанники Академии ФК «Сибирь» побывали в гостях у бойцов ОМОН

Фото ФК «Сибирь»
Воспитанники Академии ФК «Сибирь» 2009 и 2010 годов рождения побывали в гостях у бойцов ОМОН на транспорте «Магистраль» Управления Росгвардии по Новосибирской области в рамках дня открытых дверей.

Фото Воспитанники Академии ФК «Сибирь» побывали в гостях у бойцов ОМОН 2

Спецназовцы провели для ребят экскурсию, познакомили их с бытом отряда, рассказали о задачах, стоящих перед спецподразделениями Росгвардии и о героях ведомства.

Фото Воспитанники Академии ФК «Сибирь» побывали в гостях у бойцов ОМОН 3

На специально подготовленных площадках юные футболисты рассмотрели различные виды стрелкового оружия, примерили специальную экипировку сотрудников спецподразделения, познакомились с устройством спецтехники, робототехнических комплексов и беспилотников. Также игроки «Сибири» смогли потренироваться в управлении FPV-дроном на специальном симуляторе.

Фото Воспитанники Академии ФК «Сибирь» побывали в гостях у бойцов ОМОН 4

Особое впечатление на ребят произвели показательные выступления бойцов ОМОН по захвату группы условных преступников, передвигающихся на автомобиле, с использованием спецсредств.

Фото Воспитанники Академии ФК «Сибирь» побывали в гостях у бойцов ОМОН 5

Омоновцы и футболисты обменялись мастер-классами: футболисты продемонстрировали росгвардейцам навыки владения мячом, а сотрудники силовых структур, в свою очередь, познакомили ребят с азами горно-высотной подготовки и угостили фирменной солдатской кашей и горячим чаем.

Фото Воспитанники Академии ФК «Сибирь» побывали в гостях у бойцов ОМОН 6

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
