Обычная индексация не решает проблему низких пенсий в России. Чтобы реально улучшить положение пожилых граждан, необходима реформа налоговой системы и введение фиксированной доплаты для всех пенсионеров в виде возврата НДС.

Таким мнением с Общественной службой новостей поделился директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

По словам эксперта, главная проблема пенсионной системы — огромное число людей, получающих выплаты ниже среднего уровня. «Их сколько не индексируй — они все равно будут низкие», — считает Колташов. По его мнению, процентное увеличение неэффективно, когда базовая сумма мала; вместо умножения нужно прибавление.

Комментируя недавние предложения о ежеквартальной индексации и введении 13-й пенсии, Колташов назвал их популистскими и трудновыполнимыми, особенно в условиях возросших бюджетных расходов. Он подчеркнул, что такие меры лишь увеличат бюрократические издержки, не решая проблему по существу.

Реальным решением, по мнению экономиста, может стать увеличение поступлений в Социальный фонд. Он предлагает перенаправить в него часть налогов от самозанятых и освободить от НДФЛ граждан с низкими зарплатами, направив эти средства в пенсионную систему.

Это позволит ввести для всех пенсионеров фиксированную доплату, например, в 4-5 тысяч рублей, которая будет позиционироваться как возврат НДС, рассчитанный на основе средних трат пожилых людей на товары и услуги ЖКХ. Таким образом, граждане получали бы свою стандартную индексируемую пенсию плюс ощутимую фиксированную надбавку.

Однако, как признал сам Колташов, на столь серьезные изменения в налоговой системе власти вряд ли пойдут в текущей геополитической обстановке.