Жена экс-депутата и бойца СВО Украинцева вернулась в Заксобрание Новосибирской области

Дарья Украинцева уже работала в региональном парламенте шестого созыва.

«Дарья Украинцева возвращается в Заксобрание!», – об этом сообщил депутат Законодательного собрания Новосибирской области Игорь Поляков в своем Telegram-канале.

Спикер заметил, что по итогам выборов в Законодательное собрание Новосибирской области территориальная группа партии «Новые люди» по округу №22 стала лидером по набранным процентам и выиграла, среди прочего, мандат в списочной части.

«Нашим общим решением вместе с партийным руководством эта путевка в областной парламент достается моему давнему другу и соратнице. Дарья Украинцева — опытный политик, супруга нашего товарища Игоря Украинцева, который в настоящее время выполняет боевой долг на СВО. (...) Дарья Александровна уже работала в региональном парламенте шестого созыва. Мы вместе с ней представляли интересы избирателей с 2015 по 2020 годы. Рад, что снова будем работать в одной фракции, объединив усилия для решения всех намеченных задач», – подчеркнул Поляков.