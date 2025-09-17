Жителей Новосибирска ждёт шестидневная рабочая неделя в конце октября

Это связано с переносом выходного дня: субботний отдых 1 ноября будет компенсирован дополнительным выходным в понедельник.

В конце октября и начале ноября жителей Новосибирска и всей страны ожидает необычный режим работы. С 27 октября им придется работать шесть дней подряд, вплоть до 1 ноября.

Этот нестандартный график обусловлен переносом выходного: субботний день отдыха, выпадающий на 1 ноября, будет компенсирован дополнительным выходным в понедельник, 3 ноября. Благодаря этому решению граждане России смогут отдохнуть дольше обычного.

Период праздничных дней составит три дня, начиная с воскресенья 2 ноября и заканчивая вторником 4 ноября. После продолжительных выходных работающих ждет короткая рабочая неделя, длящаяся с 5 по 7 ноября.