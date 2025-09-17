Житель Новосибирской области пытался зарубить свою мать топором

Женщина чудом смогла покинуть дом через окно и сообщить о произошедшем в правоохранительные органы.

Барабинская межрайонная прокуратура одобрила обвинительное заключение по уголовному делу против 47-летнего жителя района, которому инкриминируется покушение на убийство.

В августе 2025 года фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения в жилище, которое он делил со своей матерью, замыслил её убийство, причиной чему послужили личные разногласия.

Преступник принялся душить жертву руками. Затем, используя грубую силу, он повалил женщину на спальное место, извлек веревку и попытался связать ей конечности, при этом озвучивая намерение лишить её жизни.

Ввиду оказанного сопротивления, подсудимый оставил веревку и вышел на придомовую территорию, где взял топор, планируя использовать его как орудие для совершения убийства своей родительницы.

Однако, реализовать задуманное злодеяние до конца ему не удалось, поскольку пострадавшая заперла входную дверь изнутри, а затем, выбравшись через окно, сообщила о случившемся в полицию.

Обвиняемый признал свою вину частично, утверждая, что был разгневан на мать, но не желал её смерти.