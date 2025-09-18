100 лучших педагогов дополнительного образования страны примет Новосибирск в финале всероссийского конкурса

Губернатор Андрей Травников подчеркивал высокую значимость педагогических конкурсов для развития системы образования и отмечал, что конкурсы – это отличные площадки для обмена опытом и дополнительная возможность увидеть результаты работы педагогов и их учеников.

Всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям» – главное педагогическое состязание системы дополнительного образования детей. 18 сентября на пресс-конференции были представлены особенности проведения масштабного всероссийского мероприятия, финал которого пройдет в Новосибирске с 22 по 26 сентября. Всего в 2025 году в нем приняли участие 493 педагога из 85 регионов России, 100 из них стали финалистами, в том числе 4 педагога из Новосибирской области. Для подготовки и проведения финала конкурса в Правительстве Новосибирской области была создана рабочая группа под председательством заместителя Губернатора Валентины Дудниковой.

«Конкурс направлен на развитие системы дополнительного образования, ее содержательную и смысловую трансформацию, – подчеркнула в ходе пресс-конференции замгубернатора. – На сегодняшний день развитие предполагает повышение доступности и качества дополнительного образования, рост мотивации детей к познанию и творчеству, поиск новых форм и технологий. В условиях, когда нужно быстро меняться, перестраиваться, когда детям важно дать базовые знания, драйвером развития в системе образования оказывается именно дополнительное образование: у него меньше ограничений и формальностей, а интерес родительского сообщества чрезвычайно высок».

Участники финала погрузятся в особенности региональной системы дополнительного образования уже 22 сентября, в день старта конкурса. В холле концертного зала им. А. Каца развернется выставка «Дополнительное образование Новосибири: от увлечения к профессии»: профессиональные мастер-классы, инновационные проекты, экспозиции детского творчества, ярмарка школьного предпринимательства, выставка мастеров-ремесленников.

Как прокомментировал абсолютный победитель конкурса 2024 года, педагог Дворца творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» города Новосибирска Игорь Соснин, конкурс уже более 20 лет не просто определяет лучших педагогов – он создает лучших. Конкурс ежегодно развивается, появляются новые номинации, новые задания, новые вопросы, каждый участник несет ту или иную мысль, и вместе педагоги определяют точки развития всей системы дополнительного образования страны.

23, 24 и 25 сентября состоятся конкурсные испытания: педагоги проведут открытые занятия с детьми и мастер-классы, поработают в группах, ответят на вопросы жюри. Новосибирскую область в финале представят Никита Панов (лицей № 22 «Надежда Сибири»), Мария Раннева (Лицей Технополис р. п. Кольцово), Юрий Елин (Центр дополнительного образования детей Барабинского района) и Юлия Афанасьева (центр дополнительного образования «Алые паруса»).