15 новосибирцев не смогли вылететь в Южно-Сахалинск из-за овербукинга

В среду вечером пятнадцать пассажиров не смогли отправиться в Южно-Сахалинск рейсом S7 5257. Согласно информации телеграм-канала «АСТ-54 Black», рейс, изначально запланированный на 23:05, неоднократно задерживался.

Когда время посадки перенесли на 00:20, у некоторых пассажиров возникли сложности. Их посадочные талоны пропали из мобильных приложений, а турникеты не приняли предварительно сделанные скриншоты.

По свидетельствам очевидцев, представители авиакомпании сначала объясняли задержку заменой самолета. Однако, когда пассажиры попытались вести видеозапись, сотрудники изменили объяснение, сославшись на техническую неполадку в системе. В то же время другой сотрудник пропускал пассажиров по списку фамилий на бумаге.

В итоге, 15 человек остались в Новосибирске. Авиаперевозчик предложил им вылет на следующий день, гарантировав отправку.

Пассажиры, включая автора сообщения, планируют подать иски в суд и транспортную прокуратуру, выражая недовольство действиями авиакомпании S7. Их беспокоит возможная потеря дорогостоящих туристических поездок на Курильские острова из-за отмененного рейса.