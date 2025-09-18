Бастрыкин требует доклад после жесткого избиения подростка в Новосибирске

Инцидент произошел накануне на проспекте Карла Маркса. Парень уже был без сознания, а ему продолжали наносить удары.

В связи с информацией в прессе о жестоком избиении подростка в Новосибирской области группой несовершеннолетних, центральный аппарат Следственного комитета РФ запросил подробный отчет о проводимом расследовании.

Согласно сообщениям, инцидент произошел в Новосибирске, где группа подростков нанесла тяжкие телесные повреждения своему сверстнику. Утверждается, что жертва потеряла сознание во время избиения, однако это не остановило нападавших. В настоящее время следственные органы СК России по Новосибирской области проводят проверку по факту случившегося, квалифицируя произошедшее как хулиганство (статья 213 УК РФ).

Председателем Следственного комитета дано указание руководителю регионального управления СК, Долгалеву Е.Г., подготовить и предоставить исчерпывающий доклад о текущем состоянии проверки и достигнутых результатах.