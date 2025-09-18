Бастрыкин затребовал доклад после смерти 14-летней девушки-подростка в больнице Новосибирска

Глава СК РФ взял ситуацию на личный контроль, известно, что пациентка могла получить не правильное лечение, что и привело к трагедии.

В связи с информацией в прессе о предоставлении некачественной медицинской помощи четырнадцатилетней девочке в Новосибирске, глава Следственного комитета России инициировал проверку. По имеющимся данным, в декабре прошлого года девочка с проблемами здоровья обратилась за помощью в местное медицинское учреждение, где из-за ошибочного подхода к лечению наступила смерть.

По данному инциденту Следственным управлением СК РФ по Новосибирской области ведется расследование в рамках уголовного дела.

Председатель СК РФ, Александр Бастрыкин, поручил руководителю новосибирского СУ СК Евгению Долгалеву представить детальный отчет о ходе следствия, включая все проведенные мероприятия и выявленные обстоятельства дела.

Контроль за исполнением данного поручения возложен на центральный аппарат ведомства.