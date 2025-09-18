Четвертый мост через Обь в Новосибирске откроют в декабре: хронология многострадального проекта

Ключевой автомобильный переход через Обь в Новосибирске — четвёртый мост — планируется открыть для движения 5–6 декабря 2025 года.

Соответствующее заявление сделала группа компаний «ВИС», выступающая инвестором и подрядчиком проекта. В настоящее время общая готовность масштабного объекта, включающего сам мост и многоуровневые развязки общей протяжённостью более 5 километров, оценивается в 98%.

Основные работы на заключительном этапе сконцентрированы на левобережной развязке, где пока функционируют лишь пять из 25 запланированных съездов. Строительство ведётся с 2018 года на основании концессионного соглашения между правительством Новосибирской области и «Сибирской концессионной компанией».

Несмотря на то что значительная часть финансирования проекта — 26,3 млрд рублей — была выделена из федерального бюджета, а также привлечены средства региональной казны, проезд по мосту будет платным. Общая стоимость объекта оценивается в 44,7 млрд рублей. Согласно условиям концессии, инвестору гарантирован минимальный доход в размере 47 млрд рублей, который в случае низкой загруженности переправы будет компенсирован из бюджета Новосибирской области.

Реализация проекта ведется на основе концессионного соглашения. Новый мостовой переход предназначен для значительной разгрузки существующих переправ через Обь и кардинального улучшения транспортной связности между берегами.

Окончательные приемочные испытания объекта намечены на ноябрь-декабрь будущего года. Точная дата торжественного открытия движения будет объявлена дополнительно.

