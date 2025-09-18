82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
18 сентября, 15:41
пробки
4/10
погода
+20.9°C
курсы валют
usd 82.99 | eur 98.29
82.76% -1.2
сегодня
18 сентября, 15:41
пробки
4/10
погода
+20.9°C
курсы валют
usd 82.99 | eur 98.29
сегодня 13:57
общество

Четверых «особо опасных» больных отправили в новосибирскую больницу только после вмешательства прокуратуры

Фото: pixabay.com
Подпишитесь на Telegram-канал

Сибиряки пытались всячески «откосить» от лечения, но суд оказался не на их стороне.

В Маслянинском районе прокуратура провела инспекцию, чтобы убедиться в соблюдении законов, касающихся здоровья граждан и санитарно-эпидемиологической обстановки.

В ходе проверки выяснилось, что четверо жителей Маслянинского округа, имеющие социально опасные заболевания, систематически отказывались от необходимых медицинских осмотров и предписанного лечения.

В связи с этим, районный прокурор направил в судебные органы исковые заявления с требованием об их недобровольной госпитализации.

Черепановский районный суд Новосибирской области поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил заявленные требования.

Благодаря контролю со стороны районной прокуратуры, решения суда были реализованы, и уклонявшиеся от лечения граждане были помещены на лечение в специализированное лечебное заведение.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.