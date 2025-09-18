«Душил и бил по голове»: 10, 5 лет колонии получил новосибирец за убийство женщины

Пьяный житель Кочковского района с особой жестокостью убил односельчанку. Сейчас ему предстоит отправиться отбывать наказание в колонии строго режима.

17 сентября 2025 года Ордынский районный суд Новосибирской области вынес вердикт по делу Александра Боженова, признав его виновным в совершении уголовного преступления, квалифицированного как убийство, в соответствии с ч. 1 ст. 105 УК РФ.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Боженов, находясь в состоянии алкогольного опьянения в жилом доме в селе Решеты Кочковского района, вступил в конфликт с местной жительницей. В ходе ссоры мужчина нанес женщине, находившейся на кровати, мощный удар кулаком в область головы, отчего она упала на пол.

После этого преступник схватил жертву за шею и начал душить. Затем последовала серия ударов ногами, обутыми в берцы. Судебные медики впоследствии обнаружили и зафиксировали многочисленные повреждения: восемь ударов по конечностям (рукам и ногам), тринадцать ударов в область тела, включая грудную клетку, и двенадцать ударов в голову.

Согласно заключению экспертов, причиной смерти потерпевшей стал травматический шок, вызванный множественными травмами, полученными в результате нападения.

Александру Боженову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Данный приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.