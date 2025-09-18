Из головы годовалого ребенка в Новосибирске извлекли восемь личинок овечьего овода

Малышу потребовалась госпитализация и операция под общим наркозом, а после операции еще неделя, чтобы восстановиться.

Восемь личинок овечьего овода были извлечены хирургами из трёх воспаленных ран в волосистой части головы годовалого ребенка в ГДКБСМП. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава НСО.

По словам Дениса Щетинина, заведующего вторым хирургическим отделением, подобные случаи, хоть и нечастые, ежегодно регистрируются в городе в период с конца лета до осени.

Хирург объяснил, что болезнь развивается типично: самка овода, кусая кожу, оставляет рану и откладывает в нее яйца. Со временем на месте укуса появляется шишка, которая воспаляется и покрывается коркой. Важным признаком, на который стоит обратить внимание родителям, является небольшое отверстие в центре шишки, где можно увидеть движение личинки.

«Личинка выделяет особые анестезирующие вещества, поэтому ребенок не чувствует боли, возможен лишь легкий зуд. Именно поэтому родители часто не сразу обращаются к врачам», – уточнил Денис Щетинин.

Ребенок был госпитализирован и прооперирован под общим наркозом из-за возраста. После извлечения личинок раны обрабатываются антисептиками и заживают за неделю. Операция прошла успешно, состояние ребенка улучшилось, и он был выписан домой.