Камеры в Новосибирске начнут штрафовать водителей без ОСАГО с 1 ноября

С 1 ноября 2025 года в Новосибирске вступит в силу новая система автоматического контроля за нарушителями правил дорожного движения.

Специальные камеры начнут массово выявлять водителей, которые управляют автомобилем без действующего полиса ОСАГО, и выписывать им штрафы без участия инспекторов ГИБДД. Об этом пишет издание "Горсайт".

Актуальность этой меры подтверждается статистикой: согласно данным, каждый десятый автомобилист в городе пренебрегает обязательным страхованием своей гражданской ответственности. Это создает серьезные риски для других участников движения, поскольку в случае аварии пострадавшим приходится в длительном и сложном судебном порядке добиваться компенсации ущерба.

Как пояснил юрист Константин Зиновьев, штрафная система будет многоуровневой. За первое нарушение автовладельцу грозит штраф в размере 800 рублей. Если же водитель продолжит ездить без страховки, последующие штрафы будут уже более существенными — от 3 до 5 тысяч рублей. Оспорить такое постановление крайне сложно, так как процесс полностью автоматизирован: камера фиксирует государственный номер автомобиля, сверяет его с общей базой данных страховых компаний и, если полис не найден, самостоятельно формирует постановление о нарушении.

Инициативу поддерживают и эксперты. Вячеслав Ашурков, руководитель местного отделения Федерации автовладельцев России, отметил, что в Новосибирске более половины водителей игнорируют покупку полиса, что усложняет жизнь добросовестным автомобилистам. По его словам, внедрение системы, скорее всего, будет поэтапным, и не все камеры начнут работать одновременно.

Экономическая целесообразность оформления страховки очевидна: по данным на первое полугодие 2025 года, средняя стоимость полиса ОСАГО для частных лиц составила 7278 рублей, что значительно меньше суммы потенциальных штрафов за его отсутствие.

