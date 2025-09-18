«Капризные роботы»: названы три китайских авто с проблемными коробками

Популярность китайских автомобилей на вторичном рынке растет, однако покупателям стоит с особой осторожностью относиться к моделям с роботизированными коробками передач.

Некоторые из них имеют ограниченный ресурс и характерные неисправности, которые могут привести к дорогостоящему ремонту.

Как рассказал «Газете.Ru» коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, в группе риска находятся три популярные модели.

Эксперт выделил следующие автомобили и их проблемы:

- Great Wall Wingle 6. На этом пикапе установлена коробка, владельцы которой часто сталкиваются с рывками при переключении передач и заметными задержками при движении в гору. Причиной часто становится загрязнение масла, которое выводит из строя гидравлику и датчики. Средний ресурс такой коробки составляет около 150–180 тыс. километров.

- Geely Coolray. Популярный кроссовер также попал в список из-за своего «робота», который может доставлять неудобства в виде толчков и рывков, особенно при движении на подъеме. Ресурс агрегата сильно зависит от стиля вождения, но даже при бережной эксплуатации редко превышает 150–200 тыс. километров.

- Chery Tiggo 8. У роботизированной коробки этого SUV слабым местом является алюминиевая вилка переключения передач, подверженная быстрому износу. Кроме того, возможны сбои в работе из-за неверной калибровки электронного модуля управления. Заявленный средний ресурс также находится в диапазоне 150–200 тыс. километров.