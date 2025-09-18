Мэр Новосибирска оценил новый электропоезд метро «Ермак»

18 сентября мэр Новосибирска Максим Кудрявцев оценил новый электропоезд «Ермак». Его создали специально для новосибирской подземки, чтобы заменить отработавшие вагоны предыдущего поколения. На выездном совещании побывал журналист Сиб.фм.

«Это важное и значимое событие для новосибирцев. В следующем году метрополитену исполняется 40 лет, пришло уже время модернизировать подвижной состав. Это недешёвая история: каждый подвижной состав стоит 862 миллиона рублей. Мы купили их пять: три в лизинг, два по прямой закупке. Этот электропоезд современный и очень нужный для города, удобный, комфортный», — сказал Максим Кудрявцев.

Сейчас идут пусконаладочные работы, новый подвижной состав на линию выйдет в середине октября.

Полное обновление всего парка новосибирского метрополитена планируется завершить к 2029 году.

Ранее в Новосибирскую область доставили 13 локомотивов «Ермак», которые были разработаны российскими производителями с учетом экстремальных климатических условий.