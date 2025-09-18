82.76% -1.2
сегодня 11:18
недвижимость

Мэр Новосибирска оценил новый электропоезд метро «Ермак»

Фото:Сибф.м
18 сентября мэр Новосибирска Максим Кудрявцев оценил новый электропоезд «Ермак». Его создали специально для новосибирской подземки, чтобы заменить отработавшие вагоны предыдущего поколения. На выездном совещании побывал журналист Сиб.фм.

«Это важное и значимое событие для новосибирцев. В следующем году метрополитену исполняется 40 лет, пришло уже время модернизировать подвижной состав. Это недешёвая история: каждый подвижной состав стоит 862 миллиона рублей. Мы купили их пять: три в лизинг, два по прямой закупке. Этот электропоезд современный и очень нужный для города, удобный, комфортный», — сказал Максим Кудрявцев.

Сейчас идут пусконаладочные работы, новый подвижной состав на линию выйдет в середине октября.

Фото Мэр Новосибирска оценил новый электропоезд метро «Ермак» 2

Полное обновление всего парка новосибирского метрополитена планируется завершить к 2029 году.

Ранее в Новосибирскую область доставили 13 локомотивов «Ермак», которые были разработаны российскими производителями с учетом экстремальных климатических условий.

Виктор Бобровников
Главный редактор

