сегодня 16:03
общество

Нейросеть помогла задержать около 2000 преступников в Новосибирске

Фото: freepik.com
Заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Антон Лошаков выступил с докладом на форуме Positive Tech Day, посвящённом кибербезопасности.

В своём выступлении он рассказал о масштабном проекте по установке в регионе 50 тысяч интеллектуальных камер видеонаблюдения в рамках системы «Безопасный город». Об этом пишет издание BFM-Новосибирск.

Как показала практика, новое оборудование уже доказало свою высокую эффективность, существенно повлияв на снижение уровня уличной преступности. Всего за восемь месяцев работы с его помощью были задержаны 2000 правонарушителей, причём 250 из них — только за последний месяц. Наблюдается значительное сокращение таких видов преступлений, как квартирные кражи, разбои и грабежи.

Особенностью подхода Новосибирска является точечное, а не повсеместное размещение камер. Их устанавливают целенаправленно в местах с наибольшим риском: зонах массового скопления людей, плохо освещённых переулках и других потенциально опасных точках города.

Ранее Сиб.фм писал о том, что 11 сентября в Новосибирске стартует крупнейший за Уралом форум по системам безопасности.

Денис Дычаковский
Журналист

