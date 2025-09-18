Неожиданный выбор: зумеры меняют пляжи на Архангельск и Сеул

Молодое поколение россиян переписывает туристическую карту, отказываясь от традиционного пляжного отдыха в пользу городских исследований и культурных открытий.

Вместо привычных курортов они выбирают суровую красоту Архангельска и динамику Сеула. К таким выводам пришли аналитики сервиса OneTwoTrip, исследование которых изучила «Газета.Ru».

Анализ бронирований среди путешественников в возрасте от 18 до 27 лет показал, что самым популярным направлением для внутреннего туризма стал Архангельск. За ним следуют Назрань, Санкт-Петербург, Казань и Улан-Удэ. В антирейтинг популярных направлений попал классический курортный город Геленджик, который оказался менее востребованным, чем промышленные центры.

Аналогичная тенденция прослеживается и в зарубежных поездках. Абсолютным лидером предпочтений зумеров стала Южная Корея, опередившая Киргизию, Монголию и Японию. Популярность этих направлений указывает на интерес к уникальной культуре, гастрономии и современным мегаполисам.

В то же время традиционные направления для роскошного пляжного отдыха, такие как Сейшелы, Маврикий и Мальдивы, оказались в самом низу списка предпочтений. Высокая стоимость и пассивный формат отдыха не привлекают молодое поколение, которое ищет в путешествиях прежде всего новые впечатления и активный опыт.