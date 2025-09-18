Новосибирец попал на шоу «Ну-ка, все вместе!» к Баскову и Лазареву

Сибиряк поборется за 5 млн на шоу. Большую поддержку молодой человек почувствовал от музыканта Олега Влади, который тоже в составе 100 членов жюри.

Александр Тепикин (выступает под псевдонимом Саша Акела) стал участником проекта, увидев пост в группе «ВКонтакте», после чего заполнил заявку и прошёл Народный кастинг в Новосибирске, где выступал перед жюри с известными артистами. В этом он признался в интервью журналисту «МК в Новосибирске».

Самым сложным для него было выбрать песню, чтобы она была интересной и подходящей. Он выступал вторым, что оказалось удобнее, так как успел привыкнуть к атмосфере. Выбор песни осуществляется совместно с редакторами, после того как участники присылают свои варианты.

Выступление перед сотней членов жюри стало для него испытанием и драйвом. Хотя он не строил ожиданий, глубоко внутри хотел, чтобы все зрители оценили его. В итоге 77 человек встали, что он рассматривает как признание. Важным было и внимание со стороны Сергея Лазарева, который произвел приятное впечатление своим опытом и уважением к артистам.

Съёмки прошли для Александра очень быстро из-за волнения. За его внешний вид во время выступления ответственна команда профессионалов. Он не хочет выделять топ-три членов жюри, но благодарен Олегу Влади за поддержку на этапе кастингов.

Музыкальная любовь Александра началась в детстве, он занимается музыкой с раннего возраста, пишет песни и играет на инструментах, планируя продолжать заниматься музыкой, так как она является неотъемлемой частью его жизни.

Главный приз, если победит, артист потратит на свою авторскую музыку: создание качественного контента, хороший саунд и продвижение песен.

Шоу «Ну-ка, все вместе!» выходит по пятницам в 21:30 на канале «Россия». (12+)