Новосибирец задохнулся в погребе, расположенном на улице Есенина

На улице Есенина в Новосибирске случилось несчастье — 77-летний мужчина скончался, потеряв сознание в погребе собственного гаража.

Спасателям и медикам не удалось его спасти. Об этом сообщает пресс-служба МАСС.

Инцидент произошел в гаражном массиве. Пожилой мужчина 1948 года рождения в этот момент находился в подземном погребе и принимал картофель. Внезапно ему резко стало плохо, и он потерял сознание.

Как уточнили спасатели экипажа «Вега-1», прибывшие на вызов, падения не было — пострадавший уже находился на дне погреба. Для его эвакуации специалисты использовали альпинистское снаряжение и дыхательные аппараты, как того требуют правила работ в замкнутых пространствах.

После извлечения мужчины из погреба врачи и спасатели немедленно начали реанимационные мероприятия, в том числе сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, все усилия оказались тщетны.

Спасательные службы призывают жителей города быть крайне внимательными к своему самочувствию и строго соблюдать правила безопасности при спусках в подвалы и погреба. Для напоминания этих правил завтра будет опубликована специальная памятка.