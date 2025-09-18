82.76% -1.2
сегодня 14:58
общество

Новосибирские спасатели возмутились поведением женщины, которая пыталась снять кошку с дерева

Фото: МАСС
Сотрудники МАСС подчеркивают, что каждый звонок на номер «112» стоит делать только в том случае, если есть угроза жизни. Кошки же способно спуститься на землю с возвышенности самостоятельно.

17 сентября 2025 года экипаж "Вега-1" выехал на вызов о женщине на дереве, но по пути получил ещё один — о запертой бабушке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что женщина на дереве уже спустилась и просила достать кошку, которую "добрые" люди загнали на верхушку дерева. Спасатели не смогли помочь кошке. Подчеркивается, что кошки сами спустятся с дерева, когда захотят, и не стоит загонять их выше, вызывая спасателей. Заявителю напоминают о бабушке, которой задержали помощь из-за ложного вызова.

Дарья Лапина
Журналист

