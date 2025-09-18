82.76% -1.2
сегодня 05:00
общество

Новосибирцы продемонстрировали своих питомцев в День рыжего кота

Фото: читатели МК в Новосибирске
Главное лекарство от осенней меланхолии — это, безусловно, теплый мурлыкающий рыжик, устроившийся на коленях.

Фото Новосибирцы продемонстрировали своих питомцев в День рыжего кота 2

Похоже, жители Новосибирска не понаслышке знают этот верный рецепт хорошего настроения.

Фото Новосибирцы продемонстрировали своих питомцев в День рыжего кота 3

Об этом пишет издание "МК в Новосибирске".

Фото Новосибирцы продемонстрировали своих питомцев в День рыжего кота 4

В преддверии Дня всех рыжих, который мир отмечает 18 сентября, редакция получила десятки снимков от читателей.

Фото Новосибирцы продемонстрировали своих питомцев в День рыжего кота 5

На фотографиях — самые разные «солнечные» питомцы: от озорных имбирных сорванцов до изысканных персиковых аристократов.

Фото Новосибирцы продемонстрировали своих питомцев в День рыжего кота 6

Этот душевный фоторепортаж стал общей историей о том, как рыжие коты дарят своим хозяевам частичку лета, согревая их своим теплом круглый год.

Денис Дычаковский
Журналист

