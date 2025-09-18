О правилах хранения лука и моркови сообщила агроном из Новосибирска

Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина дала новосибирским дачникам рекомендации по правильному хранению урожая лука и моркови.

По словам эксперта, для лука критически важны сухость и тепло. Если раньше традиционным способом было плетение кос и их размещение на прохладной стене при температуре +10...+15 °C, то сегодня условия изменились. Для длительной сохранности агроном советует выбирать специфические, лежкие сорта, такие как бессоновский или даниловский. Об этом пишет издание "АиФ-Новосибирск".

«Такие сорта достаточно долго хранятся в сухих картонных ящиках прямо в квартире. Их можно поставить, например, в шкаф. У каждого есть свои определенные места для хранения овощей», — пояснила специалист.

Что касается моркови, то ее успешное хранение закладывается еще на этапе уборки. Убирать корнеплоды рекомендуется поздно — в конце сентября. Важно сократить поливы и использовать калийные минеральные удобрения.

«Стоит помнить, что чрезмерные поливы приведут к низкому содержанию клетчатки в корнеплодах. В таком случае морковь будет плохо храниться. Отбираем лучшие корнеплоды, чтобы они были ровные и не резанные. Желательно, чтобы они не были повреждены морковной мухой», — заключила Людмила Шубина.