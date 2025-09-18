Почему к ЕГЭ лучше готовиться онлайн

Осенью спрос на репетиторов, которые могут качественно подготовить выпускников к ЕГЭ традиционно возрастает. Родители ищут для своих детей качественные знания и надеются, что они не будут стоить очень дорого. Хороший способ достичь баланса цены и качества — выбрать онлайн-школу, которая специализируется на подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. В чём же плюсы онлайн-подготовки? Разберёмся на примере «100балльного репетитора».

Цена

Пожалуй, главное преимущество онлайн-школ подготовки к ЕГЭ — это умеренная цена. Даже самый дорогой курс здесь будет дешевле репетитора офлайн. А при покупке нескольких курсов сразу многие школы делают большие скидки.

Удобное расписание и минимум перемещений

Если ваш ребёнок занимается онлайн, вам не придётся согласовывать расписание и тратить время на дорогу от одного репетитора к другому. Выпускник будет заниматься дома — в уютной обстановке, по расписанию, разработанному так, чтобы повторить все темы для ЕГЭ и не переутомиться. А ещё все уроки и домашние задания собраны в личном кабинете на сайте. Их можно пересмотреть, если что-то забыл.

Проверенные эксперты

В онлайн-школе по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ родителям не нужно самостоятельно проверять квалификацию педагогов. Например, в «100балльном репетиторе», прежде чем стать репетитором, все преподаватели проходят строгий отбор. Они должны знать всё об ЕГЭ и ОГЭ, иметь стаж подготовки к государственным экзаменам и уметь объяснять так, что даже троечник всё поймёт.

Мотивация

Ну и наконец, когда выпускник не просто занимается один на один с преподавателем, а вливается в тусовку других выпускников, делится с ними успехами и неудачами, обсуждает сложные задания, это мотивирует и вдохновляет.

А в «100балльном репетиторе» есть и дополнительная мотивация: система жизней как в компьютерной игре. Не сделал домашку вовремя — потерял жизнь. Потерял 3 жизни — вылетел с курса.

Кстати, сейчас в «100балльном репетиторе» как раз стартует годовой курс подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Ещё можно успеть записаться и подготовиться без стресса, в комфортной обстановке и душевной компании.

