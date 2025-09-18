82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
18 сентября, 20:52
пробки
3/10
погода
+12.4°C
курсы валют
usd 82.99 | eur 98.29
82.76% -1.2
сегодня
18 сентября, 20:52
пробки
3/10
погода
+12.4°C
курсы валют
usd 82.99 | eur 98.29
сегодня 19:53
проиcшествия

Под Новосибирском идут поиски владельца полузатонувшего катера

Фото: телеграм-канал Росприроднадзора в НСО
Подпишитесь на Telegram-канал

Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора официально подтвердило факт загрязнения акватории Бердского залива нефтепродуктами.

Источником загрязнения стало полузатонувшее судно «Надежда», обнаруженное 7 сентября.

Как сообщается в телеграм-канале ведомства, эксперты Центра лабораторных анализов и технических измерений (ЦЛАТИ) провели отбор проб воды. Проведенные лабораторные исследования зафиксировали значительное превышение допустимых концентраций вредных веществ.

В настоящее время Росприроднадзор совместно с правоохранительными органами занимается установлением собственника судна, которое не имело регистрационного номера. После его идентификации в адрес владельца будет направлено официальное требование о возмещении ущерба, нанесенного акватории Новосибирского водохранилища.

Инцидент с подтоплением катера типа «Ярославец» произошел на реке Бердь в Искитимском районе. По данному факту Новосибирская транспортная прокуратура организовала проведение проверки на предмет соблюдения законодательства о безопасности судоходства.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.