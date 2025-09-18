Под Новосибирском идут поиски владельца полузатонувшего катера

Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора официально подтвердило факт загрязнения акватории Бердского залива нефтепродуктами.

Источником загрязнения стало полузатонувшее судно «Надежда», обнаруженное 7 сентября.

Как сообщается в телеграм-канале ведомства, эксперты Центра лабораторных анализов и технических измерений (ЦЛАТИ) провели отбор проб воды. Проведенные лабораторные исследования зафиксировали значительное превышение допустимых концентраций вредных веществ.

В настоящее время Росприроднадзор совместно с правоохранительными органами занимается установлением собственника судна, которое не имело регистрационного номера. После его идентификации в адрес владельца будет направлено официальное требование о возмещении ущерба, нанесенного акватории Новосибирского водохранилища.

Инцидент с подтоплением катера типа «Ярославец» произошел на реке Бердь в Искитимском районе. По данному факту Новосибирская транспортная прокуратура организовала проведение проверки на предмет соблюдения законодательства о безопасности судоходства.